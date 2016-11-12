Принятое ОЗХО решение по Сирии расстроило Москву

В Москве обеспокоены принятием на сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) решения по Сирии. Оно основано на обвинениях в адрес Дамаска о применении химического оружия. Об этом говорится в субботу, 12 ноября, в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В пятницу, 11 ноября, исполнительный совет ОЗХО в Гааге принял документ, который осуждает применение запрещенных веществ Дамаском на территории Сирии, напоминает «Интерфакс». За документ, вынесенный на рассмотрение США, проголосовали примерно две трети членов исполнительного совета, в частности, США, Великобритания, Германия и Франция. Против проголосовали Россия, Китай, Иран и Судан, еще 9 из 41 участника воздержались от голосования.

Москва считает санкционным это решение, которое вызывает беспокойство и тревогу, подчеркивают на Смоленской площади. Решением предусматриваются, в частности, неограниченные инспекционные меры в отношении военной инфраструктуры и научно-исследовательских учреждений Сирии, обеспечивающих основные народнохозяйственные потребности этой страны.

«По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной», - отметили в российском МИДе.

Таким образом, ОЗХО «превращается в инструмент политико-экономического давления и шантажа», считают в российском ведомстве.

Ранее в Минобороны России предложили ОЗХО направить в сирийский город Алеппо миссию.