Киев запретил немецкий фильм с «доблестным майором ФСБ»

Государственное агентство по вопросам кино Украины (Госкино) запретил прокат в республике фильма немецкого производства Tschiller: Off Duty (дословно - «Отдыхающий: вне службы», в российском прокате - «Безбашенный Ник»). Это решение комиссия Госкино приняла на заседании в пятницу, 11 ноября.

Первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин отметил в комментарии украинской службе Deutsche Welle, что фильм запрещен из-за наличия в нем положительного образа сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В частности, членам комиссии, в которую входят актеры Ахтем Сейтаблаев и братья Капрановы, не понравился «доблестный майор ФСБ», отмечает украинское издание «Вести».

«Украинский закон трактует однозначно. Фильмы, где есть положительные (образы) сотрудников российской ФСБ, мы запрещаем, несмотря на страну-производителя», - приводит слова Неретина «Интерфакс».

Фильм режиссера Кристиана Анварта снимался на территории Германии, Турции и России. По сюжету главный герой в исполнении известного немецкого актера Тиля Швайгера едет в Москву спасать похищенную торговцами людьми дочь. Ему помогает майор ФСБ, который вместе с ним отправляется на поиски девушки.