Почти 400 000 репрессированных в СССР лиц реабилитированы - Главная военная прокуратура

Почти 400 000 незаконно репрессированных реабилитированы после смерти Иосифа Сталина - с 1953 г. по сегодняшний день, сообщил «Интерфаксу» начальник управления Главной военной прокуратуры Игорь Шаболтанов.

«Процесс реабилитации в нашей стране прошел в два этапа: первый начался в 1953 г., практически сразу после смерти Сталина. По решению высших партийных и государственных органов СССР "в связи с многочисленными жалобами осужденных и их родственников на применение к ним политических репрессий" органами прокуратуры была начата проверка уголовных дел в отношении лиц, осужденных за государственные (контрреволюционные) преступления», - сказал он.

По его данным, с 1953 по 1961 г. были сняты обвинения почти с 270 000 невинно осужденных граждан, в том числе с незаконно репрессированных в военное время лиц.

«В последующем в этом процессе наступило "затишье", и возобновился он только с началом 90-х, когда начался второй этап реабилитации», - отметил Шаболтанов.

По его словам, после принятия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» с октября 1991 г. по 2004 г., когда органы прокуратуры, независимо от обращений граждан, проверяли все дела с неотмененными решениями судов и несудебных органов. Инспекцию прошли более 275 000 уголовных дел в отношении свыше 300 000 человек, из которых в результате почти 125 000 реабилитированы.

За прошедшее десятилетие, сообщил Шаболтанов, органы военной прокуратуры реабилитировали 1800 лиц, подвергшимися политическим репрессиям признаны 1400 человек.

«Сейчас реабилитация невинно осужденных в годы политических репрессий проводится точечно - в индивидуальном порядке по обращениям граждан и организаций. Например, тех, кто не согласен с прежним решением, или не знает, был ли реабилитирован человек. К слову, такие заявления не прекращаются, и работа по ним проводится многоплановая», - сказал Шаболтанов.