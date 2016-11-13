Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на выборах

Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон обвинила директора ФБР Джеймса Коми в ее «ужасном поражении» на выборах. Она заявила об этом в ходе телефонной конференции с основными спонсорами ее кампании, сообщает Reuters со ссылкой на двух участников конференции.

По словам Клинтон, ее команда подготовила справку с результатами опросов общественного мнения перед выборами и письмо Коми «стало поворотным моментом». Она заявила, что решение Коми возобновить расследование о служебной переписке Клинтон за 11 дней до выборов создало неблагоприятный резонанс в СМИ и не дало возможность успешно завершить президентскую гонку, пишет BBC.

«Существует много причин, почему выборы не были успешными», - заявила Клинтон (ее слова приводит The New York Times). Но, добавила она, «мы пришли к выводу, что письмо Коми усилило сомнения, которые были беспочвенными, безосновательными» и остановили импульс ее кампании.

Также Клинтон отметила, что второе письмо Коми, пришедшее за два дня до выборов, оказалось еще более разрушительным. Коми направил в конгресс уведомление, в котором сообщалось, что эксперты бюро работали «круглосуточно» над изучением новых писем, но не нашли в их содержании состава преступления и что ФБР закрыло дело против Клинтон. «В ходе этого процесса мы изучили все средства связи, которыми пользовалась Хиллари Клинтон, когда была госсекретарем. Основываясь на нашем исследовании, мы не изменили свои выводы, сделанные в июле», – писал Коми за два дня до президентских выборов. По словам Клинтон, спонсорам Дональда Трампа удалось использовать оба заявления Коми против нее, передали собеседники Reuters.