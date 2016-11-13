Во Франции вспоминают жертв парижских терактов год назад

Во Франции в воскресенье вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 г. Президент страны Франсуа Олланд намерен посетить все места в Париже, где были совершены теракты год назад, а также встретиться с родственниками погибших.

Олланд вместе с мэром Парижа Анн Идальго направится к стадиону Stade de France в Сен-Дени, где год назад во время матча между сборными по футболу Франции и Германии трое смертников привели в действие пояса со взрывчаткой, передает ТАСС.

Церемонии памяти также пройдут у других мест, где год назад произошли теракты: у кафе Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Biere, Le Comptoir Voltaire, La Belle equipe и у концертного зала Bataclan, где ожидают и членов группы Eagles of Death Metal, сообщает RFI. В памятных церемониях примут участие близкие погибших. В каждом из перечисленных мест будут открыты мемориальные доски в честь «украденных здесь жизней» с именами погибших.

По инициативе ассоциации Life for Paris у мэрии XI округа Парижа выпустят воздушные шары. Вечером у канала Сен-Мартен зажгутся фонари — «символы надежды и жизни».

Концертный зал Bataclan в субботу открылся впервые после теракта - на концерте памяти жертв теракта выступил британский рок-музыкант Стинг. В пятницу краткая церемония памяти жертв терактов прошла на стадионе Stade de France - она была проведена по инициативе Федерации футбола Франции перед началом матча французской и шведской сборных.

В результате серии терактов, совершенных в Париже 13 ноября 2015 г., погибли 130 человек, были ранены более 380. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал Олланд. Кроме того, на рок-концерте в Bataclan неизвестные захватили заложников. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты.