Парламентарии Афганистана за двое суток отправили в отставку пятерых министров

Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана) в воскресенье выразила недоверие еще двум министрам.

Речь идет о министре транспорта Мухамадулле Батоше и образования Асадулле Ханиф Балхи. Отставку первого потребовали 142 депутата, за него проголосовал 51 депутат. За отставку министра образования голосовал 131 депутат, тогда как в его поддержку выступили лишь 68 народных представителей.

Министр финансов Эклил Хакими смог набрать в свою поддержку 86 голосов депутатов при 112 против, что позволило ему оставаться и впредь на посту главного финансиста правительства президента Ашрафа Гани.

Процесс голосования в парламенте транслировался в прямом эфире национальных телеканалов Афганистана.

Ранее в субботу парламент Афганистана большинством голосов потребовал отставки министра иностранных дел Салахуддина Раббани, труда и социальных вопросов Насрина Орияхеля, общественных работ Махмуда Балига. Если в субботу главы министерств пытались оправдаться за неиспользованные бюджетные средства, то в воскресенье министры финансов, транспорта и образования вообще не явились на заседание парламента, тем самым, по мнению депутатов, проявив неуважение к народному собранию страны.

Парламент предложил президенту страны Гани представить на рассмотрение депутатов новые кандидатуры на эти посты. Недовольство депутатов было связано с неспособностью этих министерств освоить бюджетные средства за прошлый финансовый год.