Путин пошутил на юбилейном концерте КВН

Президент России Владимир Путин посетил праздничный вечер Клуба веселых и находчивых в честь 55-летия клуба и пошутил над квнщиками. Вечер прошел в конце недели в Государственном Кремлевском дворце.

Путин, в частности, поздравил с предстоящим 75-летием руководителя КВН Александра Маслякова, пожелав ему оставаться «вечно молодым».

КВН начинался еще в 50-х годах прошлого века и носил название ВВВ - «Вечер веселых вопросов», напомнил Путин. «Все течет, все меняется, появились другие популярные аббревиатуры... Я имею ввиду КВН», - учтонил он под аплодисменты. «Потом в 1970-х годах передача закрылась. Почему? Например, многим тогда показалось, что появление на сцене игроков с бородой - это намек на Карла Маркса, а сейчас половина здесь с бородой», - заметил президент.

«Более того - они позволяют себе еще и шуточки какие? И где? В Кремле! Про бывших больших начальников, уходящих, приходящих, ну и на действующих», - сказал Путин. «Вот это вы о ком сказали: "женился, развелся, счастлив?" - поинтересовался он.

Реплика прозвучала в выступлении «Сборной Пятигорска», капитан которой - Сергей Слепаков. Один из членов этой команды Давид Мурадян рассказал радиостанции «Говорит Москва», что шутка не имела никакого отношения к президенту, она была посвящена конкретному участнику коллектива – Алексею Ляпорову.