Премьер Бельгии не разделяет взглядов Трампа

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал Дональда Трампа «странным кандидатом» в президенты и заявил, что не разделяет его видение мира.

«Я не разделяю видение мира Дональда Трампа. Он сделал ставку на простоту, популизм и использовал грубые слова в отношении Бельгии», - сказал Мишель, слова которого приводят бельгийские СМИ.

По его словам, теперь избранный президент создал обстановку непредсказуемости.

Мишель имел в виду предвыборные высказывания Трампа, который, говоря об иммиграции в ходе телевизионного интервью, назвал Брюссель «крысиной норой».

Бельгийский премьер впоследствии иронично ответил на эти слова во время своего выступления в торговой палате США - Бельгия в Нью-Йорке. Мишель не считает свое ответное высказывание неосторожностью.

"Нет. Он произнес в адрес Бельгии очень грубые слова. Защищая нашу страну, я постарался реагировать с юмором, что является бельгийским козырем", - объяснил свою позицию премьер.

Глава бельгийского правительства полагает, что избрание Трампа президентом США создает для Европейского союза новый повод укрепить свою роль на международной сцене, в частности в том, что касается обороны.

"На мой взгляд, как никогда важно увеличить оборонную составляющую Европы. Сегодня каждый очень хорошо понимает, что больше невозможно рассчитывать только на Соединенные Штаты, чтобы обеспечивать нашу безопасность", - заявил бельгийский премьер-министр.