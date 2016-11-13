МЖД: Последствия непогоды устранены, электрички и поезда выполняют рейсы по расписанию

Железнодорожники устранили все последствия непогоды в Москве, движение поездов осуществляется по графику, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Столичные железнодорожники устранили последствия экстремальной непогоды, обрушившейся на Московский регион в виде ледяного дождя, сильнейшего снегопада и скачков температуры и повлиявшей на движение поездов. В настоящее время на всех направлениях МЖД пассажирские поезда дальнего следования и пригородного сообщения выполняют рейсы в соответствии с графиком», - говорится в сообщении пресс-службы.