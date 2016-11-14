Могерини: Позиция ЕС по антироссийским санкциям едина и неизменна

США остаются партнером ЕС, но Евросоюзу стоит работать над консолидацией своих рядом. К такому выводу пришли представители 28 стран ЕС в ходе неформального ужина министров иностранных дел, предваряющего официальную встречу 14 ноября. Хотя глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что представители ЕС намерены работать над «укреплением трансатлантических связей» и ожидают «сильных партнерских отношений» с администрацией нового президента США, она несколько раз оговорилась, что позиция Брюсселя не будет меняться в зависимости от других государств.

Это замечание, в частности, прозвучало в ответ на вопрос об отношениях с Россией. «Европейский Союз имеет очень принципиальную позицию по поводу незаконной аннексии Крыма и ситуации в Украине. Она не изменится, независимо от возможных изменений в политике других стран», - заявила Могерини. Летом в ходе избирательной кампании тогда еще кандидат от республиканцев Дональд Трамп намекнул на возможность признания Крыма частью России. «Насколько я слышал, [жители Крыма] предпочли бы быть с Россией, а не там, где они были», - заявлял он, пообещав, что рассмотрит этот вопрос, если станет хозяином Белого дома.

Несмотря на позицию Брюсселя в отношении санкций, Могерини призвала не рассматривать отношения с Россией в черно-белых тонах. «Есть диалог и взаимодействие», «есть выборочное сотрудничество» по некоторым вопросам, отметила она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщало, что ЕС может продлит экономические санкции против России уже декабре, до инаугурации Дональда Трампа, хотя срок действия нынешних ограничений истекает в январе. По словам собеседников агентства, в Брюсселе опасаются, что с приходом Трампа к власти политика США в отношении России и украинского кризиса изменится и консенсуса будет добиваться труднее.