Администрацию Трампа может возглавить шеф национального комитета республиканцев

Глава национального комитета Республиканской партии Райнс Прибас станет руководителем администрации избранного президентом США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление будущего хозяина Овального кабинета. Глава предвыборного штаба Трампа Стив Бэннон будет назначен главным советником по стратегическим вопросам. Из заявления избранного президента следует, что Прибас и Бэннон будут «работать как равноправные партнеры, чтобы изменить федеральное правительство».

«Я очень рад, что моя успешная команда продолжит быть со мной и в период руководства страной», - сказал Трамп. «Стива и Райнса» он назвал высококлассными специалистами, обеспечившими победу в президентской кампании. «Теперь я буду работать с ними обоими в Белом Доме», - приводит агентство заявление Трампа.

Как ранее сообщалось, должность министра юстиции в администрации Трампа может получить губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а министра здравоохранения – нейрохирург Бен Карсон. Вице-президент Майк Пенс займется поиском людей на ключевые должности.