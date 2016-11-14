Посольство: Россияне при землетрясении в Новой Зеландии не пострадали

У российского посольства в Новой Зеландии нет данных о согражданах, которые бы пострадали в результате землетрясения на острове Южный. Дипмиссия работает в штатном режиме, сказал ТАСС по телефону из Веллингтона второй секретарь посольства, заведующий консульским отделом Кирилл Константинов. Дипломаты и члены их семей не пострадали, добавил он. Посольство следит за развитием ситуации.

«В наших помещениях довольно часто ощущаются сильные толчки, люди, естественно, взволнованы, несколько раз покидали здание. Серьезных разрушений в здании посольства не зафиксировано, хотя мебель падала», – рассказал Константинов. По его словам, центральные районы Веллингтона «сегодня блокированы – там в высотных зданиях работают аварийные службы, занимающиеся оценкой ущерба». Посольство расположено в стороне от центра. «Сегодня мы работаем в штатном режиме, но в зависимости от развития ситуации готовы перейти на круглосуточную работу», – добавил дипломат.

После полуночи в воскресенье (14.00 мск) на острове Южный был зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,8, сообщает CNN. Его эпицентр находился в 91 км к северо-востоку от города Крайстчерч. Землетрясение вызвало цунами, высота волн достигала 2,49 м, максимума за последние 38 лет. Днем в 13.45 по местному времени последовал новый толчок магнитудой 6,2 сообщает Reuters.

По предварительным данным, погибли два человека, заявил премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки. Наиболее тяжелая ситуация в городе Каикора на востоке острова.