Премьер-министр Новой Зеландии назвал число жертв землетрясения

В Новой Зеландии в результате землетрясения погибли два человека, заявил премьер-министр страны Джон Ки. Его цитирует TVNZ. Вскоре после полуночи в ночь на воскресенье (днем в воскресенье по московскому времени) на Южном острове произошло землетрясение магнитудой 7,5 (по данным TVNZ) или 7,8 (так сообщает CNN со ссылкой на американскую сейсмослужбу). Его эпицентр находился в 91 км к северо-востоку от города Крайстчерч, который еще не до конца восстановился после землетрясения 2011 г. После первого толчка последовали мощные афтершоки, которые продолжались весь день. Землетрясение вызвало цунами, высота волн достигала 2,49 м, максимума за последние 38 лет. На данный момент предупреждение о цунами снято для большей части восточного побережья. Днем в 13.45 по местному времени последовал новый толчок магнитудой 6,2, сообщает Reuters.

Город Каикора на востоке острова оказался полностью отрезанным от остального мира, завалены дороги, которые ведут в него с севера и с юга, сообщается о серьезных разрушениях. Также в городе нет интернета – повреждены подземные кабели. Премьер Джон Ки, который облетел пострадавшие территории на вертолете, предварительно оценил стоимость восстановительных работ в Каикоре в миллиарды долларов. На реке Кларенс прорвало плотину.

Сейсмолог из Университета Виктории Джон Тауэнд заявил, что в ближайшие дни возможны новые афтершоки сильнее магнитуды 6.

Парламент Новой Зеландии может отменить заседание в понедельник. Правительство обсудит меры помощи для предпринимателей на пострадавших территориях. Туристов, которые хотят покинуть разрушенные города, могут вывезти самолеты министерства обороны Новой Зеландии.