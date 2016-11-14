Си Цзиньпин и Трамп договорились встретиться «как можно раньше»

Китай и США могут и должны сотрудничать во многих делах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Дел, по которым должны сотрудничать, по которым могут сотрудничать Китай и США, очень много. Я высоко ценю китайско-американские отношения и хотел бы вместе с американской стороной прилагать усилия для их продвижения в интересах процветания народов двух наших стран, народов всех стран», – передает ТАСС слова Си Цзиньпина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что за 37 лет дипломатических отношений контакты между двумя странами непрерывно развивались. Китайский лидер отметил, что это принесло «реальную пользу китайскому и американскому народам, а также способствовало международному и региональному миру, стабильности, процветанию». «Факты подтверждают, что сотрудничество – это единственный правильный выбор Китая и США», – констатировал глава КНР.

Си Цзиньпин считает, что сейчас «китайско-американское сотрудничество имеет важный шанс и огромный скрытый потенциал». Он напомнил, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира.

Дональд Трамп в ответ поблагодарил Си Цзиньпина за поздравление с избранием президентом США, а также заявил о согласии с его оценкой китайско-американских отношений. Трамп считает, что США и Китай могут реализовать взаимовыигрышные (отношения). Он выразил готовность укреплять американо-китайское сотрудничество.

Си Цзиньпин и Трамп договорились встретиться как можно раньше, с тем чтобы обменяться взглядами по вопросам двусторонних отношений.