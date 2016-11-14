Путин одобрил создание с Арменией Объединенной группировки войск на Кавказе

Президент России Владимир Путин распорядился подписать проекта Соглашения с Арменией об Объединенной группировке войск двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Таким образом было принято соответсвующее предложение правительства и поручено Минобороны провести с участием МИД России переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать от имени России соглашения.

Согласно проекту, Объединенная группировка войск двух стран сможет обеспечить «адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон». Министерства обороны обеих стран будут вырабатывать и утверждать у своих Верховных главнокомандующих предложения по планированию применения группировки. Они же будут определять ее состав.

Согласно проекту положения об Объединенной группировке, ее командующий будет назначаться Верховным главнокомандующим Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России и в мирное время будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное - «в зависимости от складывающейся обстановки», еще и командующему войсками российского Южного военного округа. В документе отмечается, что стороны самостоятельно будут обеспечивать свои войска, выделенных в состав Объединенной группировки.

В документе подчеркивается, что соглашение «не направлено против третьих государств». Ожидается, что такая соглашение будет заключено на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетки, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить такое сотрудничество.