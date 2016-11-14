Режиссер Учитель рассказал о проверке фильмов, которые финансирует государство

Цензуры в России нет, заявил на телеканале НТВ кинорежиссер Алексей Учитель. Как передает «Интерфакс», он сказал это в программе «Поздняков». Он отметил, что его часто спрашивают об этом за границей. «Я абсолютную правду говорю, что более 20 лет никто, никогда, ни одно официальное лицо мне не сказало что-то убрать или вырезать и так далее. Хотя такие моменты были, так скажем, при Советском Союзе, когда я занимался особенно документальным кино. Это было. Сейчас – нет», – сказал режиссер.

«Сейчас каждый проект, который финансирует государство, проходит через экспертную комиссию, и продюсер, режиссер отвечают на многие вопросы и представляют проект. И я не вижу тоже в этом ничего плохого», – цитирует «Интерфакс». Учитель считает это не ограничением, а возможностью понять, готовы ли продюсер или режиссер «к съемкам этой картины, все ли там профессионально с точки зрения написания сценария».

Учитель также сказал, что опасается возможных провокаций в отношении фильма «Матильда» о балерине Кшесинской и Николае II (лента еще не вышла в прокат). Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить эту картину, она сослалась на многочисленные обращения обеспокоенных граждан. В частности, она получила обращение от организации «Царский крест». Режиссера удивляет, что «некие организации, которые красиво называются – в защиту чего-то», обвиняют фильм, не увидев ничего, кроме трейлера, по которому судить нельзя. По его словам, уже создается мнение, что в картине «что-то не так, что-то там такое безобразное, ужасное и отвратительное» (цитата ТАСС). Однако он уверен, что в ленте ничто не может оскорбить чувства верующих или нарушать закон. «Там нет никакой пошлости. Собственно, я же не первый фильм снимаю и понимаю в некоторой, скажем так, эстетике любви и как ее преподносить. Поэтому я в этом смысле абсолютно спокоен. За это запретить не могут», – цитирует Учителя ТАСС. Он напомнил, что прокуратура уже проверила материалы «Матильды» и никаких нарушений не выявила. Как отметил режиссер, это был уже не первый запрос и уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона.

Премьера фильма «Матильда» назначена на 30 марта 2017 г.