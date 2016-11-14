В Думу внесен законопроект о запрете на учебу за границей для детей чиновников

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил запретить лицам, замещающим государственные должности, посылать своих несовершеннолетних детей учиться за рубеж. Как передает ТАСС, он внес соответствующий законопроект в Госдуму. Действие поправок он предложил распространить на лиц, «замещающих государственные должности РФ», «замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», а также их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и подопечных. Исключение предлагается сделать для госслужащих, которые более одного года работают на территории иностранного государства.

Также Рашкин предлагает запретить учебу за границей для несовершеннолетних детей работников, занимающих руководящие должности на государственных предприятиях, в государственных корпорациях, а также в организациях, в уставных капиталах которых доля государственного (муниципального) участия составляет более 25%, сообщает «Интерфакс». Отсутствие такого запрета «препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия этого законопроекта он должен вступить в силу с 1 января 2017 г.

Депутаты-коммунисты уже вносили в Думу такие поправки, напоминает ТАСС. Например, в 2013 г. Олег Смолин предлагал запретить детям чиновников учиться за рубежом, кроме как по образовательному обмену. Госдума тот законопроект не поддержала.