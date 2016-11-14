Песков недоумевает в связи с сообщениями о посещении Трампом России перед выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что Дональд Трамп приезжал в Россию во время предвыборной кампании.

«Мне ничего не известно, я никогда об этом не слышал», – заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российские контакты со сторонниками Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании в США «дипломатической рутиной». «Речь идет о том, что у нас были контакты с людьми, которые поддерживали и Трампа, и, конечно, поддерживали Клинтон. В первом случае были контакты по линии нашего посольства – у нас активный в этом смысле посол, он встречается с сенаторами – это были сенаторы-республиканцы. Не только посол встречался, были контакты с людьми, которые поддерживали Трампа. Просто понять, что грядет, какова повестка», – сказала она.