Задержанных ФСБ предполагаемых террористов обвинили только в незаконном хранении оружия

В Петербурге Калининский районный суд арестовал восемь человек, которых ФСБ заподозрила в подготовке терактов в России. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, обвинения им предъявлены только по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

ФСБ объявила 12 ноября о задержании 10 человек, которые подозревались в подготовке терактов в Москве и Петербурге. «Коммерсантъ» сообщил, что семеро из них были задержаны в Петербурге, трое - в Москве, петербургские подозреваемые работали таксистами и охранниками, московские - на строительном рынке, где монтировали сантехнику, ремонтировали и продавали. По словам источника издания в среднеазиатской диаспоре, большинство задержанных не были религиозными фанатиками, среди них были в основном уголовники, но в последнее время все они попали под влияние религиозного фанатика-таджика, убеждавшего, что «лучше погибнуть на джихаде в Сирии, чем сгнить в тюрьме у себя на родине». Подозреваемых взяли в разработку после того, как МВД получило на них ориентировку от правоохранителей их родных стран, прослушка их телефонных переговоров выявила подозрительные темы. Затем расследование было передано ФСБ.

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