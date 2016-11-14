МИД России прокомментировал оружейную сделку России с Ираном на $10 млрд

Перспективная сделка Москвы и Тегерана по поставкам российской техники и вооружений Ирану на $10 млрд будет строго следовать процедурам, установленным резолюцией Совета безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, заявили в понедельник в МИД России.

«Все переговоры, которые ведутся или будут вестись, должны и будут учитывать резолюцию Совета безопасности ООН», - сказал директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Так он прокомментировал сообщения о том, что Москва и Тегеран ведут переговоры о поставках в Иран российских вооружений на сумму около $10 млрд.

Сегодня председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что Иран заинтересован в поставках российской бронетанковой, авиационной и другой военной техники на сумму порядка $10 млрд. Озеров назвал предварительную заявку «портфелем заказов», уточнив, что она обсуждалась во время визита делегации Совета Федерации в Иран.

Резолюция СБ ООН 2231 по иранской ядерной проблеме, подкрепившая соответствующие договоренности шестерки международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Тегерана, сохранила ограничения на поставки в Иран некоторых видов вооружений. В отношении таких поставок действует так называемый разрешительный режим, однако каждая из них требует отдельного разрешения со стороны ООН.