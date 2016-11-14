Глава Национальной полиции Украины подала в отставку – СМИ

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, «Лигабизнесинформ» – со ссылкой на источник в МВД, «Обозреватель» и «Украинская правда» – со ссылкой на источники. О причинах ее отставки ничего не сообщается. Источники «Украинской правды» в окружении Деканоидзе говорят, что она ощущает большое сопротивление, вокруг много врагов.

Деканоидзе руководила национальной полицией Украины с 4 ноября 2015 г. До этого она была советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Деканоидзе с 2007 по 2012 г. была ректором Академии полиции МВД Грузии, а с июля по октябрь 2012 г. возглавляла Министерство образования и науки.

7 ноября в отставку с должности губернатора Одесской области подал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, он заявил, что собирается продолжить борьбу с коррупцией на Украине. Его отставка была принята 9 ноября. 14 ноября в отставку подала руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что остается в команде Саакашвили и поддерживает все его действия, а на посту она оставаться не могла, поскольку не могла делать все, что задумала, и что правительство Украины поддерживает главу Государственной фискальной службы, с которым у нее конфликт.