В Москве арестован фигурант дела о подготовке терактов

Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца одного из фигурантов дела о подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге Эксанбаева Шухратбека. Об этом сообщила «Интерфаксу» в понедельник, 14 ноября, пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

По ее словам, фигурант подозревается в участии в деятельности террористической организации (по ч. 2 ст. 205.5, УК России), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК России) и ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее стало известно об аресте в Санкт-Петербурге еще восьми человек, задержанных 12 ноября по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) и подготовке терактов на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

В субботу, 12 ноября, стало известно, что ФСБ предотвратила теракты в Москве и Санкт-Петербурге, задержав межрегиональную террористическую группу в составе 10 человек. У них было обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.