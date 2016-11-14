Путин поздравил Радева с избранием президентом Болгарии

Российский президент Владимир Путин поздравил Румена Радева с победой на выборах президента Болгарии. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил большой потенциал для дальнейшего развития отношений России и Болгарии, «основывающихся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости».

Российский лидер надеется, что Россия и Болгария совместными действиями смогут придать новый импульс двустороннему политическому диалогу, а также расширить сотрудничество в различных областях.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно относится к заявлениям победителей президентских выборов в Молдавии и Болгарии о готовности сотрудничать с Россией.