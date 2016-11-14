Песков опроверг слухи об обсуждении в Кремле досрочных президентских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз опроверг слухи о том, что в Кремле якобы обсуждают возможность проведения досрочных выборов президента России в 2017 г., передает «Интерфакс».

«Таких планов никогда не было. Не от чего отказываться», - пояснил он телеканалу «Дождь».

Ранее телеканал со ссылкой на два источника сообщал, что в Кремле обсуждали план проведения выборов президента не в марте 2018 г., когда официально истечет срок полномочий Путина, а на годом раньше - весной 2017 г.

Как уточнил «Дождь», от этой идеи отказались после победы Дональда Трампа на выборах президента США.