СКР подозревает, что Улюкаев угрозами вымогал деньги у «Роснефти»

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, задержанный в ночь на 15 ноября с поличным при получении крупной взятки, подозревается в том, что он угрозами вымогал деньги у представителей «Роснефти». Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

ФСБ, по ее словам, прослушивала телефон Улюкаева с лета этого года. В его беседах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела, сказала она.

Представитель СКР сообщила, что «при задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно». Кто именно является покровителем Улюкаева, она не уточнила.

Министра экономического развития задержали в ходе операции ФСБ. По версии следствия, ему передали $2 млн за положительную оценку со стороны Минэкономразвития, позволившую «Роснефти» приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». В СК уточнили, что сделка по приватизации «Башнефти» не является предметом расследования, компания приобретена «Роснефтью» на законных основаниях.