Действия спецслужб США в Афганистане изучат в Международном уголовном суде

Международный уголовный суд (МУС) имеет все основания полагать, что «вооруженные силы США и ЦРУ совершали военные преступления в Афганистане, включая пытки, жесткое обращение, надругательство над человеческим достоинством и изнасилования», приводит ТАСС выдержку из ежегодного доклада прокурора МУС Фату Бенсуда.

«Представители вооруженных сил США ненадлежащим образом обошлись как минимум с 61 заключенным на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 г. по 31 декабря 2014 г., при этом большая часть инцидентов произошла в 2003-2004 гг.», - указывается в документе. Работавшие над докладом эксперты считают, что «сотрудники ЦРУ ненадлежащим образом обошлись с 27 заключенными на территории Афганистана, а также на территории других государств - участников МУС (а именно Польши, Румынии и Литвы) в период с декабря 2002 г. по март 2008 г.». Большая часть этих инцидентов также произошла в 2003-2004 гг.

Прокурор считает, что эти действия совершались «в рамках одобренной техники допроса в попытках получить «ценную оперативную информацию» от заключенных». Обвинитель полагает, что «использованию такой техники допроса был достаточно быстро положен конец по приказу властей» и именно этим объясняется тот факт, что большая часть преступлений была совершена в 2003-2004 гг.