США ввели санкции против шести депутатов Госдумы от Крыма

Санкции в отношении российской политики на Украине введены против шести депутатов Госдумы от Крыма, сообщает «Прайм» со ссылкой на минфин США. В их числе экс-зампред правительства Крыма Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко – все они представляют в Госдуме «Единую Россию», а также Павел Шперов от ЛДПР. Ранее в санкционный список попали депутаты Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и экс-советник главы крымского правительства Михаил Шеремет.

«Сегодняшние действия тесно скоординированы с ЕС, подчеркивая силу партнерства США - ЕС в оказании давления на Россию в отношении безопасности и суверенитета Украины», - заявил и. о. директора офиса по контролю за иностранными активами в минфине Джон Смит. Он пообещал, что минфин США продолжит накладывать санкции на тех, кого считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине.

Санкции против депутатов означают, что все их активы и счета, которые США смогут обнаружить в своей юрисдикции, будут заморожены, а американцам и американским компаниям запретят иметь с ними дело.

Ранее аналогичные санкции против шести депутатов Госдумы ввел Совет ЕС.