WSJ назвала кандидатов на пост госсекретаря в кабинете Трампа

Основными кандидатами на пост главы госдепартамента США в администрации избранного президента Дональда Трампа являются бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-представитель американской миссии при ООН Джон Болтон. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее издание называло их костяком политической команды Трампа.

Джулиани заявил, что Болтон был бы отличной кандидатурой на пост госсекретаря. Отвечая на вопрос, знает ли он кого-то лучше, бывший мэр ответил, что такое «может быть». Собседники Associated Press считают Джулиани главным претендентом на пост госсекретаря.

Источники WSJ полагают, что решение о том, кто станет новым госсекретарем, может быть принято в течение нескольких недель.