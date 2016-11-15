Задержание Улюкаева не ставит под сомнение приватизацию «Башнефти» – ТАСС

Задержание министра экономики Алексея Улюкаева не ставит под вопрос сделку по приватизации «Башнефти», сообщили ТАСС два информированных источника. «Сама сделка под сомнение не ставится», – сказал один из них. Другой источник агентства посоветовал разделять два вопроса – приватизацию «Башнефти» и обвинения, которые звучат в адрес Улюкаева. «Там не говорится о том, что продажа акций, эта приватизация как-то может быть пересмотрена», – сказал он.

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела.

«При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.