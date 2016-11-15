Тулеев: Задержанные вице-губернаторы остаются на своих постах

Вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов задержаны следственными органами на 48 часов, но «остаются в своих должностях», передает «Интерфакс» слова главы региона Амана Тулеева. «Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой я считаю абсурдными. И Данильченко, и Иванов, и Троицкая - они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два - идет сильная драка», - сообщил он в понедельник журналистам (цитата ТАСС). «Когда говорят, что хотели "отжать" (шахту "Разрез "Инской" - прим. ТАСС) и отдать Щукину (учредитель ООО "ПТК "Уголь" - прим. ТАСС) - это какой то абсурд», - добавил Тулеев.

Накануне глава СУ СКР по Кемеровской области и два заместителя губернатора региона были задержаны по подозрению в вымогательстве ценных бумаг на 1 млрд руб. Следствие полагает, что они по предварительному сговору вымогали у владельца компании «Разрез «Инской» Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций.

В действиях руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, а также его подчиненных Сергея Крюкова и Артемия Шевелёва, замгубернатора Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора и других неустановленных лиц СКР предполагает признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинений.