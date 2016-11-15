ВТБ отмежевался от задержания Улюкаева

«К группе ВТБ не предъявлялось абсолютно никаких претензий со стороны правоохранительных органов относительно приватизации "Башнефти", – прокомментировала группа задержание министра экономики Алексея Улюкаева. – Также мы не принимали участия ни в каких следственных действиях, для нас события этой ночи стали такой же новостью, как и для всех». Также в заявлении говорится: «Глава наблюдательного совета банка ВТБ назначается решением набсовета на основании директивы основного акционера банка – правительства Российской Федерации». «ВТБ капитал» был организатором приватизации «Башнефти».

Глубокой ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тот был в курсе разработки Улюкаева и знает о его задержании. В пресс-службе правительства заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев также в курсе и обсуждал ситуацию с Путиным. И в Кремле, и в Белом доме заявили, что ситуация требует тщательного расследования, Песков назвал обвинения в адрес министра серьезными, и напомнил, что оценить их сможет только суд.

Пакет акций «Башнефти» «Роснефть» купила в соответствии с законодательством России на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснефти». Действия СКР там комментировать отказались. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил АНИ, что «сделка по покупке "Башнефти" сверхкорректная и ей ничего не угрожает».

«Роснефть» завершила покупку пакета «Башнефти» в середине октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на него было девять. Против допуска «Роснефти» к приватизации «Башнефти» открыто выступали чиновники правительства и Кремля, Улюкаев же говорил, что юридически «Роснефть» может быть допущена. Решение о продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть» было принято, поскольку она предложила больше всех, говорил министр. Никаких приватизационных торгов при этом даже не проводилось. Это единственная компания, которая подала юридически обязываюшую заявку с премией к цене оценщика (297–315 млрд руб.), объяснял он.

Однако, как выяснили «Ведомости», другим претендентам инвестконсультант правительства «ВТБ капитал» даже не предлагал прислать такие заявки. «Роснефть» же сама проявила инициативу. «Компания получила лишь одно письмо от «ВТБ капитала» принять участие в приватизации, на которое ответила согласием, после этого была лишь оценка оценщика, все ждали условий приватизации, даты аукциона – а потом все узнали, что покупает «Роснефть», – рассказывает один из претендентов. Банк не приглашал других претендентов, так как не получал соответствующих указаний от Минэкономразвития и правительства, говорил человек, участвовавший в продаже «Башнефти».