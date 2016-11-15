Москва видит угрозу безопасности в учениях Грузия – НАТО

Третьи за 2016 г. военные учения Грузия – НАТО представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе, считают в Москве.

«О своей озабоченности неоднократно заявляли и другие соседи Грузии – Абхазия и Южная Осетия. Все мы помним, как посулы членства в НАТО, прозвучавшие на Бухарестском саммите, подтолкнули Тбилиси к преступному нападению на российских миротворцев и мирных жителей Цхинвала в августе 2008 г.», – говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа на сайте дипведомства.

В НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси рассматривается как часть политики «сдерживания» России, отметили в МИДе. «Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений», – отмечается в комментарии.