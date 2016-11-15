Ходорковский прокомментировал задержание Улюкаева

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский кратко прокомментировал в Twitter задержание министра экономики Алексея Улюкаева. «СК возбудил дело в отношении Алексея Улюкаева за взятку от ... "Роснефти"!! Они там все с ума сошли!?» – написал он. После этого он предложил своим фолловерам опрос, на кого выйдет следствие по этому делу. Среди предложенных им на выбор вариантов – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, виолончелист Сергей Ролдугин, избранный президент США Дональд Трамп и «пятая колонна».

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента. По данным источника «Интерфакса», деньги он получил наличными.

ФСБ с лета 2016 г. прослушивала телефон Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в его разговорах с представителями «Роснефти» при обсуждении вопроса приватизации «Башнефти» звучали угрозы. Эти материалы легли в основу уголовного дела. «При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно», – добавила она.