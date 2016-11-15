Сотрудники Минэкономразвития собираются работать в обычном режиме – ТАСС

Сотрудники Министерства экономического развития работают в штатном режиме, несмотря на задержание руководителя ведомства Алексея Улюкаева. ТАСС опросил 27 человек, работающих в Минэкономики. Некоторые из них узнали о задержании министра от корреспондента агентства. Большинство же ответили, что в курсе событий и намерены работать, как обычно. «Я удивлена, но планирую начать день с кофе и работать, как всегда», – отметила сотрудница секретариата Светлана. Инженер-электрик Минэкономразвития Александр сообщил: «Я от вас слышу о задержании министра, но намерен сегодня приложить все усилия, чтобы в Минэке был свет и все работало исправно, как надо», – сказал он.

По мнению некоторых сотрудников министерства, $2 млн – не слишком большая сумма для взятки. Другие же заявили, что задержание их руководства и обвинение во взятке являются «подставой» и «клоунадой».

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития назначен замминистра Алексей Ведев, сообщили «Интерфакс», ТАСС и RNS со ссылкой на источники. Источник «Интерфакса» сказал, что этот приказ был подписан еще до задержания Улюкаева. Нового приказа еще не было. До этого врио министра был Евгений Елин, но он уехал в командировку, и сейчас врио является Ведев. В связи с чем Елин был назначен врио, собеседники агентства не объяснили. «Интерфакс» напоминает, что было известно, что в конце прошлой недели Улюкаев заболел, а на этой неделе он должен был лететь в Перу для участия в саммите АТЭС (на время зарубежных командировок, как и на период болезни, должны назначаться врио).

Источник RNS сообщил, что Ведев назначен врио министра только на один день – 15 ноября. «Дальше будет видно», – добавил он.

«Для меня эта новость, про задержание Улюкаева, совершенно удивительная и непонятная», – сказал «Газете.ру» утром во вторник замминистра экономики Александр Цыбульский. Министерство все равно работает в штатном режиме, сказал RNS замглавы ведомства Евгений Елин. «Конечно, никто не ожидал», – ответил он на соответствующий вопрос.