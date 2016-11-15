В СКР удивились заявлению Тулеева об абсурдности обвинений его заместителям

В Следственном комитете выразили недоумение в связи с «громкими заявлениями о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений, тем более из уст тех, кто абсолютно не знаком с материалами уголовного дела» заместителей губернаторов Кузбасса. Так представитель комитета Светлана Петренко прокомментировала слова губернатора области Амана Тулеева. Утром 15 ноября он заявил, что вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов задержаны следственными органами на 48 часов, но «остаются в своих должностях». Он добавил, что обвинения в их адрес он считает абсурдными и уверен, что сами они «никому не нужны». «Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два – идет сильная драка», – сообщил он в понедельник журналистам (цитата ТАСС).

Днем ранее руководитель областного управления СКР Сергей Калинкин и два вице-губернатора были задержаны по подозрению в вымогательстве ценных бумаг на 1 млрд руб. Следствие полагает, что они по предварительному сговору вымогали у владельца компании «Разрез «Инской» Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций. В действиях руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, а также его подчиненных Сергея Крюкова и Артемия Шевелёва, замгубернатора Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора и других неустановленных лиц СКР предполагает признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Петренко заявила, что следователи продолжают сбор доказательств причастности задержанных к вымогательству. «Идет кропотливая работа, и мы пока не говорим об окончательной виновности фигурантов», – подчеркнула она.

«При возбуждении дела нами при полном понимании всей ответственности за выдвигаемые подозрения сделаны заявления о причастности фигурантов к противоправным действиям, которые основаны на собранных законным способом материалах, в том числе и оперативно-розыскных материалах, полученных от органа дознания», – добавила Петренко.

Всем, кто хочет сделать громкие заявления по этому делу, представитель СКР предложила дождаться результатов расследования и не прикрывать преступные действия «интересами народа либо какими-то другими высокими категориями».