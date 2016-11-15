В Германии по 200 адресам прошли обыски у радикальных исламистов

В Германии более чем по 200 адресам в 10 федеральных землях проходят обыски у предполагаемых радикальных исламистов. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa и его источники в правоохранительных органах и заявления представителей органов внутренних дел, это спецоперация против сторонников «Исламского государства» (запрещено в России). Следственные действия начались с 6.30 15 ноября. Силовики пришли с обысками в офисы, квартиры и мечети, сообщает ВВС. Цель следственных действий – объекты радикальной салафитской группировки «Истинная религия» (Die wahre Religion), которая массово раздает Коран в городах Германии. Группировка запрещена в Германии в связи с подозрениями вербовки в ряды ИГ. В МВД ФРГ отмечают, что нет никаких свидетельств, что «Истинная религия» планировала какие-либо теракты от собственного имени.

В основном спецоперация проводится на западе страны и в Берлине. Как сообщает DW, в Гессене обыскам подвергнуты 65 объектов, в том числе 15 во Франкфурте-на-Майне, в Северном Рейне – Вестфалии и в Баварии – примерно по 35 объектов, в Нижней Саксонии – 20, а в Баден-Вюртемберге – почти 15, в Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце и Гамбурге – примерно по пять и в Бремене – один объект.

По данным властей Германии, в стране в ряды ИГ были завербованы до 900 человек, которые затем отправились воевать в Сирию. Некоторые из них до отъезда контактировали с членами «Истинной религии». «Мы не хотим терроризма в Германии, и мы не хотим экспортировать терроризм», – заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер (цитата по ВВС). В МВД считают, что раздача Корана в пешеходных зонах нарушает конституцию страны и разжигает ненависть. Де Мезьер добавил, что запрет организации поможет мирному исламу.

Министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт заявил, что радикальным исламистам дан четкий сигнал: власти не потерпят фанатиков, которые пытаются радикализировать молодежь и отправить ее на джихад. Запрет «Истинной религии» он назвал мерами по повсеместному искоренению радикального ислама. «Те, кто сеет ненависть, не могут прятаться за лозунгами о свободе религии», – добавил Бойт.