СК назвал фантазиями и домыслами сообщение о том, что Улюкаев не брал деньги лично

Следственный комитет считает фантазиями сообщение о том, что министр экономического развития Алексей Улюкаев, задержанный за получение взятки, не брал деньги лично, заявила ТАСС представитель СК Светлана Петренко.

О том, что Улюкаев лично не получал деньги, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники. По их данным, $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но сам Улюкаев деньги не изымал, пишет издание.

«Информация некоторых якобы осведомленных СМИ о способе получения взятки Алексеем Улюкаевым не более чем ни на чем не основанные фантазии и домыслы», - заявила Петренко, подчеркнув, что единственным достоверным источником информации по этому делу является СК. «Еще раз повторю уже обнародованную информацию следствия: Улюкаев был задержан с поличным, то есть непосредственно при получении взятки», - заявила она.

Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело. Заявление в СКР о незаконных действиях министра экономического развития Алексея Улюкаева подала «Роснефть», следует из сообщения СК.