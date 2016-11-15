Заместитель Улюкаева Елин будет исполнять обязанности министра – Тимакова

Замминистра экономического развития Евгений Елин назначен врио руководителя ведомства, такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Медведев подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра экономического развития на заместителя министра экономического развития России Елина Евгения Ивановича», - сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Улюкаеву предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», сообщил СКР. По этой же статье вчера в отношении министра было возбуждено уголовное дело. Заявление в СКР о незаконных действиях министра экономического развития Алексея Улюкаева подала «Роснефть», следует из сообщения СК.