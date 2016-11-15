СКР: гибель подростков в Красных Стругах была убийством-самоубийством

Следствие установило, как погибли стрелявшие в полицейских 15-летние подростки. Как сообщает представитель СКР Светлана Петренко, по предварительным данным, 15-летний мальчик выстрелил в подругу, а затем совершил самоубийство. Она сослалась на результаты первоначальных следственных действиях. Ранее в соцсетях выразили сомнение, что дети покончили с собой, а не были убиты при попытке штурма дома в Красных Стругах, где они закрылись и отстреливались. Из дома они вели онлайн-трансляцию и заявили в ее конце, что они выбросили из окна все оружие, которое у них было в доме, включая ножи, чтобы полиция дала им время подумать, будут ли они сдаваться.

Петренко заявила, что председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Псковскую область опытных сотрудников центрального аппарата СК для помощи следствию.

По данным СКР, 14 ноября 15-летние подростки из дачного дома в поселке Красные Струги открыли прицельный огонь по полицейской автомашине, на которой стражи правопорядка прибыли туда, разыскивая одного из них. Переговоры со школьниками велись несколько часов и были безрезультатны. «После того как несовершеннолетние и вовсе перестали выходить на связь, было принято решение о штурме дома, внутри которого сотрудники спецподразделения обнаружили тела подростков с огнестрельными ранениями», - сообщила Петренко. Криминалисты областного управления СК изъяли с места происшествия огнестрельное оружие, из которого производились выстрелы, и боеприпасы к нему.

Сейчас следствие изучает запись онлайн-трансляции и записи погибших в соцсетях, устанавливают, с кем они переписывались в этот момент, выясняют круг их знакомств, изучают документацию в школе. Уже известно, что в мае 2016 г. погибший подросток попадал в поле зрения правоохранительных органов по ходатайству образовательного учреждения в связи с нарушением правил поведения в школе, систематическими пропусками занятий, а также неудовлетворительной успеваемостью. Расследование уголовного дела продолжается.

В Красные Струги дети приехали из Пскова, где жили и учились. В поселке они заняли дом отчима девочки и вскрыли там сейф с оружием. В ходе трансляции причиной своих действий оба назвали конфликт с родителями.