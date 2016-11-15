В офисе «Роснефти» произошла провокация – адвокат Улюкаева

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев, задержанный по подозрению в получении взятки, не признает вину и считает случившееся с ним провокацией.

«Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", - это провокация в отношении государственного чиновника», - сказал адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев в интервью Business FM. Гриднев отметил, что следствие взяло у него подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Защитник уточнил, что Улюкаев не даст показаний до тех пор, пока не будет конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Тимофей Гриднев – один из основателей московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры», управляющий партнер коллегии. Он известен тем, что защищал делового партнера Михаила Ходорковского, председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгению Васильеву, а также бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник. Кроме того, он представлял интересы российского миллиардера Михаила Прохорова и главного редактора интернет-газеты Znak.com, бывшего шеф-редактора и директора «URA.Ru» Аксаны Пановой.

Министру экономического развития Алексею Улюкаеву уже предъявлено обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)». «Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере $2 млн Алексей Улюкаев был задержан с поличным», – пишет СКР.

В 16 часов 14 ноября Алексей Улюкаев провел совещание с представителями крупнейших заказчиков среди госкомпаний по реформе закона о закупках. У министра было рабочее совещание, подтверждал представитель Минэкономразвития. Министр лично его вел, говорит участник совещания. Затем около 17 часов, как сообщают несколько чиновников министерства, Улюкаев уехал в «Роснефть». Примерно в 22.30 14 ноября министра искали подчиненные - нужно было подписать какие-то документы, - но найти не смогли: ни его мобильный, ни мобильный водителя не отвечал, рассказал федеральный чиновник.