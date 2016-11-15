Улюкаев согласился сотрудничать со следствием

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, просит суд избрать ему более мягкую меру пресечения.

«Я настроен максимально сотрудничать со следствием», - сказал он.

Улюкаев после выступления прокурора заявил, что внимательно его выслушал, но не будет комментировать вменяемые ему обстоятельства. По словам министра, ранее он не отказался, а воздержался от пояснений - чтобы потом дать более обстоятельные показания. «Я настроен объективно и сотрудничать со следствием: моя репутация может быть восстановлена только таким путем», - сказал Улюкаев в суде.

Ранее Следственный комитет направил в суд ходатайство об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста.