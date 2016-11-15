В Литве чиновники незаконно продали подаренные США винтовки

Власти США потребовали от Литвы объяснить, на каком основании подаренные литовской армии снайперские полуавтоматические винтовки были проданы частным лицам, передает Delfi.

По информации посольства США в Литве, оружие было незаконно передано третьим лицам. Как уточняет СМИ, винтовки были выставлены на продажу по цене 347,54 евро за 1 шт. Они продавались свободно - их мог купить любой человек, имеющий разрешение на ношение оружия. Продажу винтовок осуществлял Оружейный фонд МВД Литвы.

Врио директора Оружейного фонда Йонас Шалавеюс пояснил, что всего за год было продано восемь винтовок, однако спустя два года было решено вернуть оружие - такое требование выдвинуло правительство США.

Соглашение о запрете передачи данного оружия правительства Литвы и США подписали через три года после того, как M14 были подарены Литве.