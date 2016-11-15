Медведев: Правительство сделает экономику России устойчивой к ценам на энергоносители

Правительство России намерено сделать экономику страны устойчивой к любым изменениям на рынке энергоносителей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании фракции «Единой России» во вторник. Правительство перераспределит доходы бюджета на 2017 г., если мировые цены на нефть пойдут вверх, но брать завышенных обязательств нельзя, подчеркнул премьер.

В бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг. предусмотрено повышение зарплат бюджетникам, напомнил Медведев. Плановая индексация пенсий и социальных пособий будет проведена с 1 февраля 2017 г. на уровень инфляции 2016 г., подтвердил он.

По словам главы правительства, все расходы на индексацию пенсий в 2017 г. составят более 200 млрд руб., эти средства получат около 45 млн граждан.