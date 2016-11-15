Путин поручил активизировать второй этап строительства космодрома «Восточный»

Нужно активнее разворачивать второй этап строительства космодрома «Восточный», заявил президент России Владимир Путин.

«Уже сейчас нужно активнее разворачивать второй этап строительства, организовывать работу по возведению стартового стола для тяжелых ракет "Ангара", а также объектов предполетной подготовки космонавтов», - сказал он на совещании по вопросу стратегии и развития госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 и перспективу до 2030 г.

Еще одним ключевым аспектом развития «Восточного» Путин назвал кадры.

«Привлечению грамотных, хорошо подготовленных специалистов нужно уделять самое пристальное внимание, создавать для них все необходимые условия, строить жилье, социальную инфраструктуру», - подчеркнул президент.