Кудрин не видит политической подоплеки в деле Улюкаева

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин не видит политического аспекта в аресте бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом он заявил, выступая в рамках форума для инвесторов в Нью-Йорке. «Я здесь не вижу политической подоплеки и противодействия приватизации», - приводит его слова «Интерфакс».

Кудрин отметил, что «Роснефть» преимущественно государственная компания, решение о приватизации принимало также государство. «Государство всячески участвовало в этом. Я думаю, что Улюкаев не принимал окончательного решения по поводу «Башнефти». Какую бы он не имел позицию, окончательное решение принимает или председатель правительства, или президент. У меня большие сомнения, что Улюкаев мог сильно помешать или повлиять на это решение. За что он, собственно, хотел получить какое-то вознаграждение - у меня пока есть вопросы», - заявил глава ЦСР. Таким образом он ответил на вопрос об аресте Улюкаева как возможной атаке на либеральный лагерь, который пытается уменьшить роль государства в экономике и выступает за приватизацию.

Кудрин высказался против покупки частных активов госкомпаниями. Также он выразил надежду на то, что обвинения в адрес Улюкаева не отразятся на российском инвестиционном климате. Риски для него создает «все, что не до конца разъяснено», считает глава ЦСР. «Если мы будем знать подробности, то влияние (на инвестклимат) будет минимальным», - сказал он.