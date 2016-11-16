Гуманитарный комитет ООН одобрил резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам (третий комитет) принял резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму, сообщает «Интерфакс». Документ был вынесен на рассмотрение Украиной. За резолюцию проголосовали 73 страны, против - 23, 76 воздержались. Она будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи ООН, передает «РИА Новости».

В документе утверждается, что в Крыму ущемляются права крымско-татарского народа и других меньшинств. Авторы призывают генсека ООН принять меры к допуску в Крым международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Представитель России, директор департамента МИДа по правам человека Анатолий Викторов, выступая на заседании комитета, назвал резолюцию пропагандистской и не имеющей ничего общего с реальной ситуацией.