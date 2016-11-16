Порошенко попросил Трампа о поддержке Украины «против российской агрессии»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом «отметил важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ», - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Поздравив Трампа, Порошенко заверил его в готовности к «активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства». Собеседники договорились о продолжении контактов, включая двустороннюю встречу. Порошенко пригласил Трампа посетить Украину в удобное для него время. Сам украинский президент собирается нанести визит в США в феврале 2017 г., сообщал ранее замруководителя его администрации Константин Елисеев.

Накануне у Трампа состоялась телефонная беседа с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны сошлись на том, что отношения двух стран находятся в неудовлетворительном состоянии и что их необходимо нормализовать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что конкретные даты предполагаемой личной встречи Путина и Трампа не обсуждались. Не затрагивалась и тема визита Трампа в Россию до своей инаугурации.