Клинтон набрала на 1 млн голосов больше Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон получила на выборах как минимум ну 1 млн голосов больше, чем ее соперник-республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет Politico со ссылкой на внепартийного политического аналитика Дэйва Вассермана из Cook Political Report.

Он собрал открытые официальные данные из которых следует, что к настоящему моменту в поддержку Клинтон высказались 62 318 079 избирателей, тогда как за Трампа проголосовали 61 166 063. Бюллетени все еще обрабатываются в Калифорнии, Юте и Вашингтоне.

Отмечается, что если бы голосование основывалось на всенародном общем принципе Клинтон могла бы рассчитывать на победу, но выборы через коллегию выборщиков делают результаты кампании совсем другими.

Ранее Клинтон, заручившаяся поддержкой всего 232 выборщиков, сама признала свое поражение. За Трампа высказались 290 при необходимом минимуме в 270.

В 2000 г. аналогичным образом побеил республиканец Джордж Буш, получивший 50 456 002 голоса, примерно на полмиллиона меньше, чем демократ Альберт Гор, набравший 50 999 897, напоминает ТАСС.