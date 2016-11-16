Премьер-министр Японии в ноябре планирует провести отдельные встречи с Путиным и Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), «ценной возможностью». Он также заявил, что хочет, чтобы встреча «принесла конкретные результаты». В период с 17 по 23 ноября Абэ посетит США, Перу и Аргентину.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что в настоящее время «прорабатывается возможность проведения отдельных встреч Абэ с избранным президентом Трампом и президентом Путиным». Насчет встречи с Трампом Абэ отметил, что «важно создать такую атмосферу доверия, чтобы мы могли говорить на любые темы».

Не исключено, что Синдзо Абэ может стать первым лидером зарубежного государства, который проведет официальную встречу с Трампом после его победы на президентских выборах США.