Прокурор Краснодарского края назначен на пост заместителя генпрокурора России

Совет федерации назначил на пост заместителя генерального прокурора России прокурора Краснодарского края Леонида Коржинека. Он сменил на этом посту Сабира Кехлерова, ушедшего в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

Ранее его кандидатуру единогласно одобрили комитеты СФ по обороне и безопасности и конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам министра сельского хозяйства России и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, назначение прокурора края на столь высокую должность - это большая честь для бывшего главы региона. «Вместе мы проработали больше семи лет, прошли и Крымск, и Олимпиаду, испытаний на долю Кубани выпало очень много», - отметил он, добавив, что Коржинек «достойнейшим образом» выполнял свои обязанности. «Это честный, порядочный, высококвалифицированный человек», - охарактеризовал его Ткачев. Он выразил позитивное отношение к этому назначению.